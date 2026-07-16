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Из жизни
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20:09, 16 июля 2026Из жизни

Четырехлетний мальчик случайно застрелил младшего двоюродного брата

В США четырехлетний мальчик застрелил двухлетнего брата
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, двухлетнего Брейдена Теннисона не стало из-за случайного выстрела его двоюродного брата. Об этом сообщает New York Post.

Семья Брейдена приехала в Орландо из Джорджии, чтобы отпраздновать его день рождения. Взрослые вышли из машины, чтобы зарегистрироваться в арендованном доме, и оставили детей внутри. Там же остался пистолет матери маленького мальчика. Четырехлетний ребенок нашел его, взял в руки и случайно выстрелил в младшего брата.

Родственники услышали громкий звук и тут же бросились к машине. Раненого ребенка доставили в детскую больницу, но спасти его не удалось. Еще одного члена семьи пришлось госпитализировать с болями в груди из-за сильнейшего стресса.

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Тетя Брейдена рассказала, что он был очень милым и дружелюбным ребенком, обожал сладости и всегда радостно встречал родных у двери. «Он только учился произносить мое имя и ходить в туалет. Я в ужасе, что это случилось с ним», — добавила его старшая сестра.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, полиция взяла под стражу 10-летнего мальчика, подозреваемого в умышленном убийстве. Он выстрелил в голову семимесячной девочке, с которой находился в одном доме.

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