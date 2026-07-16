Российского болельщика обокрали на ЧМ-2026

Российского болельщика обокрали в Мексике на ЧМ-2026

Российского болельщика Антона Шаповалова обокрали в Мексике на ЧМ-2026. Об этом сообщает Sport24.

«На мосту, по которому мы шли от стадиона, собралась огромная толпа. Я тоже оказался в этой куче. Кто-то вытащил из моей поясной сумки паспорт с американской визой и кошелек с картами и деньгами», — сказал Шаповалов.

Россиянин пояснил, что ему впоследствии удалось заново сделать американскую визу. «У меня есть второй паспорт. Решил во что бы то ни стало получить американскую визу заново — уже в Мексике, хотя это казалось нереальным. В итоге справился, потратив больше трех недель. Сейчас я в Атланте», — заявил Шаповалов.

Ранее Шаповалов стал известен из-за видео, на котором он ходил вокруг стадиона «Ацтека» с башней из пивных стаканов и общался с мексиканскими фанатами. Также он взял автограф на российском флаге у президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни.