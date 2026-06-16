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21:32, 16 июня 2026Спорт

Российский болельщик по прозвищу El Ruso стал звездой на ЧМ-2026

Российский болельщик стал звездой ЧМ, гуляя с башней из стаканов и выпивая с друзьями
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Carlos Perez Gallardo / Reuters

Российский болельщик по прозвищу El Ruso стал звездой на ЧМ-2026. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Мексиканское телевидение сняло репортаж о российском болельщике Антоне, который ходил возле стадиона «Ацтека» в Мехико с башней из пивных стаканов и выпивал из них с друзьями. На видео говорится, что россиянин стал настоящей звездой. Местные любители футбола выстраивались в очередь за фото с россиянином. Они прозвали его El Ruso.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) в сентябре 2026 года организует международный турнир среди сборных в возрасте до 15 лет, который пройдет в США. Российская команда была приглашена на соревнования.

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