Глава ФИФА и премьер-министр Канады расписались на российском флаге

Глава ФИФА Инфантино и премьер-министр Канады Карни расписались на российском флаге на ЧМ

Российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча чемпионата мира (ЧМ) 2026 между сборными Катара и Канады. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шаповалов представляет фан-клуб «Нулевка» — небольшую компанию друзей, которая с 2014 года вместе путешествует по всем матчам сборной России. На игре Канада — Катар болельщики неожиданно обнаружили, что Инфантино сидит совсем рядом, чуть выше их мест.

Они подошли сфотографироваться с президентом ФИФА, и Инфантино был абсолютно «за». Он по-русски сказал им: «Хорошо, спасибо». Охрана присутствовала, но вела себя очень лояльно. После фотографии Шаповалов попросил их расписаться на флаге вместе с премьером Канады, на котором ранее он собрал автографы всей сборной России. Оба без проблем расписались на флаге.

Матч завершился победой канадцев со счетом 6:0. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.