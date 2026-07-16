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20:06, 16 июля 2026Путешествия

Российский тревел-блогер описал жизнь в стране Азии словами «здесь спят на могилах»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @iamtonystarr

Российский тревел-блогер побывал на Филиппинах и описал жизнь в азиатской стране словами «здесь спят на могилах». Своими впечатлениями он поделился на странице @iamtonystarr в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор снял видео на одном из кладбищ Манилы, где местные живут в склепах целыми семьями и ночуют прямо на могилах. На записи запечатлены люди разных возрастов — от детей до стариков. «Это просто вот могила. И здесь детские рюкзачки. Условия, конечно, ужасные», — добавил россиянин.

Ранее другой блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

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