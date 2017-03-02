Томский чиновник проиграл зарплаты коллег в онлайн-покер

Работник администрации Вавиловского сельского поселения Томской области обвиняется в хищении денежных средств, которые он проиграл в онлайн-казино PokerStars. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2016 года обвиняемый незаконно присвоил 180 тысяч рублей, поступившие в кассу администрации за аренду земли и имущества и предназначенные для выплаты заработной платы работникам.

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Похищенные деньги чиновник потратил на игру в онлайн-покер на сайте PokerStars. Чтобы скрыть факт присвоения средств, он пытался оформить кредит в банке, но получил отказ.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил сумму присвоенных денежных средств.

В сентябре 2016 года бизнесмен Вагиф Пейсахов был приговорен к шести годам колонии за нарушение договоров займа. Следствие установило, что обвиняемый занял у народного артиста СССР Иосифа Кобзона 25 миллионов долларов на развитие бизнеса, но проиграл эти деньги в карты.