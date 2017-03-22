Россия
 

Чиновников предложили премировать за экономию бюджета

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Правительство России может создать фонд для премирования чиновников, которые смогут сэкономить бюджет при реализации приоритетных федеральных проектов. Об этом в среду, 22 марта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в кабмине.

По данным издания, правительство обсуждает разработку системы бонусов для госслужащих, занятых на ряде федеральных проектов. Речь идет об утверждении ключевых показателей эффективности (KPI), в случае выполнения которых будет выплачиваться премия.

В министерстве экономического развития предлагают выдавать бонусы чиновникам, которые смогли сэкономить не менее 10 процентов бюджета, выделенного на проект, сообщили собеседники газеты. При этом подчеркивается, что экономия не должна повлиять на качество исполнения проекта.

По словам источника, знакомого с ходом дискуссии, в правительстве также рассматривается возможность поощрения госслужащих за качество реализации проекта, его успешность, а также уровень своей компетенции.

Возможность введения дополнительной системы премирования будет вынесена на повестку заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоится в среду, сообщает издание.

1 марта Росстат обнародовал данные, согласно которым в прошлом году средняя зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц — это на четыре процента больше, чем в 2015-м.

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