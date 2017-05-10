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С «Илом» на дне

Ралли вице-премьеров: какие подарки преподносят руководители правительства

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Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов
Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Обстановку, в которой правительство Дмитрия Медведева справляет свое пятилетие, никак не назовешь праздничной. Нефтяные котировки опять пошли вниз вместе с уровнем доверия премьеру. Биржу и чиновничьи кабинеты сотрясает очередное эхо «Башнефти» — 100-миллиардный иск «Роснефти» к АФК «Система». Пожалуй, лишь президент сделал кабмину подарок, не став настаивать на скорейшем и окончательном выполнении «майских указов». (Хотя им тоже исполнилось 5 лет.) А кого и чем одаривают сами руководители правительства?

Ольга Голодец

«Работающим бедным» усредняют уровень нищеты. Дмитрий Медведев прислушался к неоднократным призывам Ольги Голодец и распорядился подготовить законопроект о доведении МРОТ до прожиточного минимума. Но, как уточняет сам руководитель соцблока, речь идет лишь о соответствующих федеральных показателях. Хотя в ряде регионов — например, в Якутии, на Чукотке и на Камчатке — стоимость потребительской корзины почти вдвое превышает среднероссийскую. Неслучайно Минтруд ранее рассматривал возможность региональной дифференциации МРОТ.

Но такой шаг сильно осложнил бы жизнь сырьевым гигантам, чьи месторождения расположены в «дорогих» областях и автономиях. Иными словами, Голодец, чья затея с МРОТ и без того весьма болезненно воспринимается бизнес-сообществом, рисковала натолкнуться на ожесточенное сопротивление со стороны «национальных чемпионов», многие из которых к тому же являются еще и госкомпаниями.

Неудивительно, что социальный вице-премьер предпочла более смягченный, компромиссный вариант. Вопрос — будет ли по достоинству оценена такая договороспособность, с одной стороны, работодателями, а с другой — самими работниками.

Игорь Шувалов

Правительство определилось со штабом реформ. С легкой руки Игоря Шувалова, эту функцию, хотя и неформально, поручено осуществлять Минэкономразвития. Благо теперь ведомство Максима Орешкина еще и контролирует Росстат. А роль статистики на фоне наступления цифровой экономики возрастает в разы. Недаром первый вице-премьер оговорился: «Это не для того, чтобы нам предоставлять удобные цифры, а для того, чтобы научиться считать по новому, как в мире считают, принимая самые сложные вызовы и обладая этими цифровыми возможностями».

Впрочем, неизвестно, что первично в данном случае — переход Росстата под эгиду Минэкономразвития или решение о наделении Орешкина титулом главного правительственного реформатора. Тем более что орешкинскую востребованность повышают и международные события. Например, победа Эмануэля Макрона во Франции — это, в значительной степени, результат запроса общества на молодых управленцев-технократов, способных обеспечить экономический рост поверх идеологических конструкций. Некоторые наблюдатели проводят между Макроном и Орешкиным не только биографические параллели — оба до прихода на госслужбу работали инвестбанкирами, но и обнаруживают чисто внешнее сходство.

Однако авансы, которые сегодня выдаются главе Минэкономразвития, имеют и довольно неприятную для него самого обратную сторону. Любой штаб, будучи обозначенным, непременно превращается в мишень. Так что отныне любые ошибки, связанные с реформированием экономики и переходом к сколько-нибудь заметным темпам роста, будут в первую очередь отождествляться с Орешкиным и его ведомством. В этом смысле его перспективы представляются не более радужными, чем перспективы его коллег и старших товарищей по нынешнему правительству.

Дмитрий Рогозин

«Ил» возвращается в рогозинско-ливановскую семью. Алексей Рогозин возглавил старейшее отечественное авиапредприятие, генеральным конструктором которого до своей кончины в 2014 году был его дядя — Виктор Ливанов, муж сестры Дмитрия Рогозина и отец бывшего -главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова.

Правда, нельзя сказать, что вице-премьерский сын обзавелся абсолютно беспроблемной вотчиной. Согласно контракту, заключенному 5 лет назад, до 2021 года Минобороны должно получить от авиастроителей 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А за 140 миллиардов рублей. К настоящему моменту ульяновское «Авиастар-СП» поставило лишь пять таких машин, сдача еще пяти запланирована на этот год.

Важный для Рогозина-старшего нюанс — соответствующее соглашение от имени военного ведомства подписывал Анатолий Сердюков. А сегодня этот давний рогозинский оппонент руководит авиационным кластером «Ростеха», который добивается контроля над Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), куда входит и «Ил».

Хотя оборонно-космический вице-премьер, похоже, нашел, чем занять «Ростех» и, соответственно, защитить сыновнее хозяйство от недружественного поглощения. С подачи Рогозина Минпромторг реанимировал давние планы по консолидации производителей боеприпасов под эгидой чемезовской госкорпорации. А сам правительственный куратор пообещал обсудить с президентом увеличение закупок пороха для боеприпасов.

По иронии судьбы, Алексей Рогозин начинал свою карьеру в ОПК как раз с руководства одним из пороховых заводов — Алексинским химкомбинатом. В связи с этим поговаривали даже, что пороховая консолидация будет происходить именно в рогозинских интересах. Но вице-премьер, видимо, справедливо рассудил, что ответственность за это «взрывное» хозяйство лучше передать кому-то другому.

Дмитрий Козак

Чем больше ветшает домов — тем дольше живет Фонд реформирования ЖКХ. Владимир Путин предложил продлить функционирование этой госкорпорации как минимум до 2019 года, пока правительство и регионы совместно не выработают постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья.

Еще полгода назад Дмитрий Козак обсуждал с Минстроем вопрос ликвидации Фонда ЖКХ. Причем в числе сторонников данной идеи была и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее мнению, значительная часть средств жилищно-коммунального фонда оседает на банковских депозитах вместо того, чтобы расходоваться по назначению. Поэтому Голикова собиралась вместе с Минфином «закрыть форточки, в которые благополучно, без нарушения закона утекают бюджетные ресурсы». В свою очередь, эксперты обращали внимание на то, что наблюдательный совет Фонда ЖКХ ныне возглавляет голиковский предшественник по Счетной палате — Сергей Степашин.

Но Козак, который раньше тоже руководил наблюдательным советом Фонда ЖКХ, не стал спешить с выводами. Уже в марте, на фоне запуска московской программы реновации, руководители Фонда ЖКХ предложили использовать его для распространения столичного опыта на всю страну. А теперь эта инициатива фактически получила одобрение на самом высоком уровне.

К тому же, благодаря снижению ключевой ставки ЦБ, банковские депозиты потеряли былую привлекательность для Фонда ЖКХ. Поэтому ему ничего не мешает направить свои ресурсы на те цели, ради реализации которых сначала гражданам пришлось платить взносы на капремонт, а потом региональным бюджетам раскошеливаться на расселение ветхого жилья.

Аркадий Дворкович

Рубль послушался Аркадия Дворковича и упал. Еще чуть-чуть, и доллар достигнет 60-рублевой отметки, которую вице-премьер назвал «равновесным курсом». Весьма неочевидно, правда, что на этом ослабление национальной валюты завершится. Но подопечные Дворковичу экспортеры будут только рады такому развитию событий.

Со стороны высокопоставленного госслужащего публично рассуждать об оптимальном обменном курсе, мягко говоря, неосмотрительно — ведь это можно расценить как попытку воздействия на рынки. Но с точки зрения отраслевого лоббиста — ход вполне логичный.

Тем более что профильному вице-премьеру нужно было как-то реабилитироваться перед своими подшефными из АПК. Особенно после того, как он одним из первых в правительстве раскритиковал предложение сенатора Сергея Лисовского об ограничении времени работы крупных розничных сетей. Сам автор этой законодательной инициативы ссылается на необходимость дать преференции небольшим магазинам шаговой доступности, которые сейчас не в состоянии конкурировать с супермаркетами и гипермаркетами. Но очевидно, что, в отличие от крупных ретейлеров, такие небольшие торговые точки не смогут диктовать свои условия поставщикам. То есть в первую очередь от новации Лисовского выиграли бы аграрии и производители продуктов питания, вроде «куриной» компании «Моссельпром», созданной самим сенатором.

Впрочем, критические отзывы Дворковича и других его коллег по кабмину не ставит крест на законопроекте. Атаку аграрных магнатов на розничные сети поддержала РПЦ. В частности, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион положительно отозвался об идее запрета на работу супермаркетов в воскресенье. По его мнению, это поспособствует посещаемости церковных служб и укрепит семьи. Поскольку «у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга». Правда, следуя этой логике, представители мусульманского духовенства могут предложить распространить соответствующие ограничения на пятницу, а иудеи — на субботу.

Александр Хлопонин

«Боярышник» пошел по ленинским местам. Подпольный склад злополучного лосьона обнаружен в подмосковных Горках.

После декабрьского инцидента в Иркутске Александр Хлопонин заявлял о намерении правительства обложить акцизом всю непитьевую спиртосодержащую продукцию. Чтобы ее нецелевое употребление стало «экономически невыгодным».

«Лосьонное лобби», похоже, оказалось сильнее вице-премьера. По крайней мере, с начала года никаких подвижек в решении этого акцизного вопроса не наблюдается.

Юрий Трутнев

Порты чужим в обиду не даст, алмазами со своими поделится. Юрий Трутнев довольно резко отреагировал на планы США проверить, насколько аккуратно Находка, Ванино и Владивосток соблюдают санкционный режим в отношении КНДР.

«У нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — прокомментировал вице-премьер возможное вмешательство американцев в деятельность главных инфраструктурных предприятий Дальнего Востока.

На фоне столь жесткой реакции на американский демарш тем более примечательно отсутствие со стороны Трутнева сколько-нибудь заметных откликов на кадровые перестановки в курируемой им же «АЛРОСА». А ведь в ходе обновления управленческой команды, затеянном недавно возглавившим алмазную монополию Сергеем Ивановым, вице-президентского поста лишился трутневский протеже Ринат Гизатулин.

Виталий Мутко

На скандально известном стадионе «Крестовском» проводятся пока только тестовые матчи, но он уже стал ареной большого чиновничьего состязания — между вице-премьером Виталием Мутко и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. С разрывом чуть больше, чем в неделю, оба чиновника сделали диаметрально противоположные заявления, касающиеся стоимости спортивной стройки века.

«Конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем», — сообщил Полтавченко 26 апреля в ходе ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания. Но уже 2 мая Мутко дал понять, что аудит правоохранителей излишен: «Мы достаточно прозрачны, все процедуры строительства открыты. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит. Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит На самом деле этот стадион высокотехнологичный, его стоимость примерно в рамках стоимости стадиона "Уэмбли"». При этом вице-премьер не упустил возможности бросить ответный камень в оппонента-градоначальника: «Стройка велась местными властями, но после получения Россией чемпионата мира мы взяли его под жесткий контроль и завершили стройку за два года».

Понятно, что на фоне истории с Исаакием и после теракта в питерском метро (а Ространснадзор выявил нарушения правил безопасности в городской подземке) Полтавченко превратился в хромую утку. Но позиции Мутко тоже не назовешь очень устойчивыми. Особенно в свете перманентно разгорающихся финансовых скандалов, связанных с подготовкой к ЧМ-2018.

В любом случае вполне логично, что губернатор Санкт-Петербурга пытается отыграть хоть какие-то репутационные очки, атакуя весьма неоднозначно воспринимаемые его земляками плоды спортивных трудов федерального правительства.

Александр Бирман

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