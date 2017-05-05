Трутнев призвал США заниматься своими делами вместо контроля за портами России

Россия располагает достаточными ресурсами для контроля за исполнением своих международных обязательств. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, комментируя намерение Вашингтона взять под особый контроль ряд российский портов, передает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

«Соединенным Штатам Америки надо заниматься делами Соединенных Штатов Америки. Что касается наших портов, у нас вполне достаточно органов власти и контрольных органов, которые в состоянии проконтролировать исполнение всех международных обязательств, которые взяла на себя Россия», — отметил Трутнев.

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Ранее в пятницу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя американский законопроект об усилении контроля за исполнением санкций против КНДР, заявил, что документ «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». Сенатор отметил, что такой сценарий фактически означает объявление войны, и выразил надежду, что он никогда не будет реализован.

Накануне, 4 мая, палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, позволяющий ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. В документе предусмотрено в том числе ведение американцами отчетности по поводу соблюдения санкционного режима портами КНР (Даньдун, Далянь), Ирана (Абадан, Бандар-Аббас, Бушер), Сирии (Латакия, Тартус) и российского Приморья (Находка, Ванино и Владивосток).