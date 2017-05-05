США возьмут на контроль порты российского Приморья из-за санкций против КНДР

Палата представителей Конгресса США в четверг, 4 апреля, одобрила законопроект, открывающий путь к ужесточению санкций в отношении Северной Кореи, передает Reuters. Законопроект был принят подавляющим большинством — 419 против одного.

В частности, документ предписывает вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами различных стран условий санкционного режима в отношении КНДР. В этой связи упоминаются порты КНР (Даньдун, Далянь), Ирана (Абадан, Бандар-Аббас, Бушер), Сирии (Латакия, Тартус) и России (Находка, Ванино и Владивосток).

Власти США должны будут проводить более тщательные проверки грузов, которые перевозятся судами, побывавшими в Северной Корее или транспортировались через морской порт или аэропорт, неоднократно уличенный в несоблюдении резолюций Совбеза ООН.

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В Закон о безопасности портов и водных путей вносятся поправки, запрещающие любому иностранному судну входить или работать в водах США либо перевозить груз в любом порту под юрисдикцией США, если это судно принадлежит Северной Корее.

Выступавшие за принятие законопроекта политики подчеркивают, что он призван направить жесткий сигнал Северной Корее на фоне международной озабоченности в связи с эскалацией ее ядерной программы.

Законопроект должен быть одобрен Сенатом, после чего направлен в Белый дом для того на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Белый дом может отреагировать на последний неудачный запуск Северной Кореей баллистической ракеты, ускорив свои планы ввода новых санкций против Пхеньяна.

В Вашингтоне выражают недовольство реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В связи с этим США заявляли, что их стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от этих программ. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.