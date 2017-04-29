СМИ узнали о возможной реакции США на запуск северокорейской ракеты

Белый дом может отреагировать на последний неудачный запуск Северной Кореей баллистической ракеты, ускорив свои планы ввода новых санкций против Пхеньяна. Об этом агентству Reuters заявил чиновник администрации.

По его словам, эти меры включают санкции против конкретных северокорейских и китайских организаций.

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Также близ Северной Кореи США могут проводить новые военно-морские учения и разместить в регионе еще больше судов и самолетов в качестве демонстрации силы.

«Возможно, что-то может ускориться», — сказал чиновник о возможности введения новых односторонних санкций в отношении Северной Кореи. «Кое-что, что готово к исполнению, можно взять из большого пакета и ускорить», — добавил он.

По словам источника, запуск ракеты — это своего рода «провокация» перед запланированными на 9 мая выборами президента Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал по поводу испытания: «Северная Корея проигнорировала пожелания Китая и его уважаемого председателя, когда сегодня осуществила запуск ракеты, хоть и безуспешно. Плохо!»

Запуск северокорейской баллистической ракеты, относящейся, вероятно, к классу ракет средней дальности KN-17, был произведен в 23:33 мск недалеко от аэродрома Пукчхан. основная часть ракеты, по данным разведки США, упала примерно в 35 километрах от аэродрома.

Предыдущее испытание в КНДР было проведено 15 апреля, в день рождения основателя республики Ким Ир Сена. Оно также завершилось неудачей.

В Вашингтоне заявляли, что стратегия в отношении КНДР направлена на оказание давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей США намерены путем ужесточения санкций. В то же время, как отмечалось, Соединенные Штаты открыты для переговоров.

Ранее сообщалось, что американцы рассматривают возможность нанести удар по КНДР в ответ на испытания.