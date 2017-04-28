США признали провал 20-летних усилий по пресечению ядерной программы КНДР

Усилия международного сообщества по пресечению ядерной программы Северной Кореи провалились. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совета Безопасности ООН, его слова передает ТАСС.

По его словам, США считают необходимым усилить финансовую изоляцию Пхеньяна, ввести против него новые санкции и ужесточить уже действующие ограничении. «В свете последних действий Северной Кореи нормальные отношения с ней невозможны», — пояснил глава Госдепа.

Ранее 28 апреля о возможности серьезного конфликта с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. «Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер.

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Северная Корея заявила, что в случае агрессии против нее осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Пхеньяна, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.

КНДР стала ядерной державой в 2005-м. В 2006, 2009, 2013 годах она провела подземные испытания этого вида оружия, вызвав осуждение со стороны международного сообщества. В 2009 году Пхеньян покинул шестисторонние переговоры по своей ядерной программе, проходившие с участием России, США, КНР, Японии и Южной Кореи. В июле 2015 года власти КНДР заявили, что не заинтересованы в обсуждении заморозки ядерной программы и одностороннего отказа от нее.