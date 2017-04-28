Генсек ООН призвал сохранять контакты с Северной Кореей

Необходимо сохранять каналы связи с Северной Кореей, чтобы избежать обострения ситуации в отношениях с Пхеньяном. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, его слова передает Reuters.

«Отсутствие каналов коммуникации с КНДР очень опасно. Нам надо избежать непонимания. Необходимо действовать прямо сейчас, чтобы достичь стабильного мира», — сообщил генсек.

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Ранее 28 апреля о возможности серьезного конфликта с КНДР говорил президент США Дональд Трамп. «Мы бы с радостью решили все дипломатическим путем, но это чрезвычайно сложно», — посетовал американский лидер. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования корейского кризиса, однако «вполне возможно, что это просто нереально».

Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Северная Корея заявила, что в случае агрессии против нее осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Пхеньяна, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.