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Сенатор счел объявлением войны законопроект о контроле США за портами Приморья

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Американский законопроект, предписывающий США контролировать порты различных стран с целью проверки соблюдения условий санкционного режима в отношении КНДР, равносилен объявлению войны. Об этом сообщил РИА Новости в пятницу, 5 мая, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, реализация документа «предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов». «Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — считает сенатор.

«Этот законопроект, я надеюсь, никогда не будет реализован», — подчеркнул Косачев.

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