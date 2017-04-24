Шувалов призвал Минэкономразвития стать неофициальным штабом реформ

Минэкономразвития должно стать неформальным штабом экономических реформ. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

По его мнению, в таком статусе министерство объединит разные идеи. «И чтобы мы были уверены, что наш тяжелый и ежедневный труд приведет к такой России, к такой ее экономической мощи, который мы вместе более-менее одинаково представляем», — сказал он.

Минэкономразвития уже имеет большую часть разделов плана действий на период до 2025 года, отметил Шувалов. Пока в этот план не будут интегрированы предложения других министерств и экспертов, он не должен публиковаться, считает первый вице-премьер.

Шувалов отметил, что в связи с переводом Росстата в ведение Минэкономразвития необходимо обратить внимание на качество статистики. По его словам, цифровая экономика приносит существенные изменения в общественное сознание и калькуляцию валового продукта. «Теперь, поскольку статистика у Максима Станиславовича [Орешкина] в подчинении, поэтому вам со статистикой надо так научиться обращаться и работать, и убедить общественность, что это не для того, чтобы нам предоставлять удобные цифры, а для того, чтобы научиться считать по новому, как в мире считают, принимая самые сложные вызовы и обладая этими цифровыми возможностями», — сказал он.

20 апреля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что без структурных реформ российская экономика будет расти максимум на 1,5 процента в год.

4 апреля президент России Владимир Путин распорядился передать Федеральную службу государственной статистики (Росстат) в ведение Минэкономразвития.

В начале месяца глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России вошла в новую стадию роста, но для его ускорения нужно провести ряд реформ.