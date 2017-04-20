Финансы
 

Силуанов обозначил потолок роста российской экономики

Перейти в «Мою Ленту»
Антон Силуанов
Антон Силуанов

Без структурных реформ российская экономика будет расти максимум на 1,5 процента в год. Об этом в четверг, 20 апреля заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, реализация бюджетной и денежно-кредитной политики создала фундамент для восстановления роста ВВП, который наблюдается со второго полугодия прошлого года.

«Однако без реализации структурных изменений темпы роста упрутся в "потолок потенциала экономики", — сказал Силуанов. При этом перед правительством стоит амбициозная задача — обеспечение роста ВВП не ниже среднемировых темпов — 3-3,5 процента в год, подчеркнул он.

По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, без структурных реформ темпы роста отечественной экономики остановятся на уровне 1,5-2 процента в год. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также уверен в том, что для ускорения ВВП необходимо провести ряд преобразований.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост экономики в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественный ВВП в 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экономике России посулили стагнацию в первом полугодии
МВФ улучшил прогноз по экономике России
Набиуллина призвала провести структурные реформы ради роста экономики
Орешкин увидел новую стадию роста российской экономики
Последние новости
Установлен заказчик теракта в Петербурге
Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг «Матильды»
Путин оценил риски циничного отношения к истории
В РФС ответили на призывы американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018
Российские путешественники выбрали самый романтичный в мире город
В Госдуме собрались похоронить Ленина по закону
В Витебске вылезший из реки лось прогулялся по главной площади
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:06 Сегодня

Охота на мироедов

Как государство будет бороться с микрофинансовыми организациями
13:30 Сегодня

Лукашенко отказался считать соглашения с Россией игрой в одни ворота

13:19 Сегодня

Итальянцы подсчитали потери от санкций против России

12:04 Сегодня

Россия и Китай увеличат товарооборот в три раза

Финансы
 — 
00:02 3 апреля 2017

«Дети рождаются не из-за денег»

Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
12:02 Сегодня

Определены сроки выхода Крыма на самообеспечение

12:35 6 апреля 2017

Украина пообещала МВФ ослабить санкции против российских банков

10:48 Сегодня

Саудовская Аравия сообщила о продлении соглашения по снижению добычи

Финансы
 — 
00:01 20 марта 2017

«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»

Кто тормозит экономическое развитие России
20:27 5 апреля 2017

Белоруссия утроила экспорт инжира в Россию

17:49 19 апреля 2017

РПЦ призвала ограничить работу микрофинансовых организаций

17:14 5 апреля 2017

В марте в России подорожали водка и творожные сырки

Россия
Бесплатные ублюдки
Почему внебрачные дети одиноких матерей мешают борьбе за семейные ценности
СМИ назвали виновником ДТП в Махачкале советника главы парламента Дагестана
Песков назвал неподтвердившейся информацию о преследованиях геев в Чечне
Зайчик, мишка и хорек
В сети выберут талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Оренбургский потоп
Такого разлива рек здесь не было почти четверть века
Кремлю понравилась идея школьной олимпиады на тему выборов президента
Чайке пожаловались на журналиста Лобкова в костюме пениса
Все материалы
Мир
Майн либер фройнд
США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами
Испытание водородного заряда на атолле Эниветок, 1952 годСмерть, разрушитель миров
Главные вопросы и ответы о ядерном оружии и его владельцах
A female supporter of the Muslim Brotherhood and ousted Egyptian President Mohamed Mursi shouts slogans against the military and interior ministry, during a protest in front of barbed wire, army soldiers and the riot police at El-Thadiya presidential palace in Cairo, November 15, 2013. Supporters of Mursi staged one of their largest protest marches in weeks on Friday, a day after Egypt's military-backed government lifted a three month state of emergency.Thousands of demonstrators marched in different neighborhoods of Cairo and in several cities around the country. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)Сиси против исламизма
Почему авторитарные методы президента Египта бессильны в борьбе с радикалами
На работу в ТЦ в Саудовской Аравии станут брать только местных жителей
В Неаполе запустят сайт по борьбе с клеветой
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров Игра на повышение
О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым
Эрдоган глобального масштаба
На международной арене Соединенные Штаты все чаще ведут себя как Турция
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевАзбучные истины
Чем закончится попытка Казахстана перейти на латиницу
Киев обеспокоился возможным наступлением России под видом учений
Владимир ГройсманТариф премьерный
Что получили украинцы от назначенного год назад правительства Гройсмана
Мариуполь останется без горячей воды до осени из-за долгов
Украина отправит в обход России поезд в Иран
В Киеве радикалы пометили памятник советскому генералу табличкой «Палач»
Соратник Порошенко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным
Все материалы
Финансы
Охота на мироедов
Как государство будет бороться с микрофинансовыми организациями
Силуанов обозначил потолок роста российской экономики
Лукашенко отказался считать соглашения с Россией игрой в одни ворота
Итальянцы подсчитали потери от санкций против России
Россия и Китай увеличат товарооборот в три раза
Определены сроки выхода Крыма на самообеспечение
Надутый рубль
Как в России пытаются найти пузырь на валютном рынке
Все материалы
Бизнес
Война до последнего помидора
Москва и Анкара обещают снять ограничения в двусторонней торговле
Депардье заинтересовался покупкой винодельни в Крыму
Капризный рынок
О сложностях производителей кофе, решившихся на экспансию
Леонид Михельсон снова возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России
Разработка российских атомщиков признана лучшей в мире
Власти задумались о чипировании автомобильных номеров
Роспотребнадзор обнаружил высокую долю фальсификата среди молочных продуктов
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Американский опыт и российские пулеметы
Зачем Росгвардии штурмовой пулемет
Гости дорогие
Сколько правоохранители заработали на мигрантах в прошлом году
Сергей Иванов включен в наблюдательный совет «Ростеха»
Установлен заказчик теракта в Петербурге
В Санкт-Петербурге заложили противоминный корабль «Владимир Емельянов»
На авиабазе под Пермью погиб солдат-срочник
Все материалы
Наука и техника
С огоньком
Удалось ли Galaxy S8 превзойти iPhone и других конкурентов
Пусть льет
Когда лето перестанет отличаться от зимы
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Назван способ значительно снизить риск ранней смерти
Вместо космонавта к МКС отправили 70-килограммовый грузовой контейнер
Найдена самая благоприятная для жизни экзопланета
Пуповинная кровь человека признана средством омоложения
Все материалы
Спорт
Виктор Кашшаи (в центре) «Испанское солнце давит на судей»
Арбитр ФИФА — о скандале в матче «Реала» с «Баварией» и видеоповторах
Мария Шарапова«Сегодня водка не во вред»
Как именинница Мария Шарапова провела последние 12 месяцев
Фигуристка Медведева обновила собственный мировой рекорд
В РФС ответили на призывы американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018
17-летнему пилоту «Формулы-4» ампутировали обе ноги из-за аварии во время гонки
Полицейского на Красной площади насторожили желто-синие шарфы фанатов «Ростова»
Отказавшаяся от нижнего белья девушка-арбитр стала звездой Instagram
Все материалы
Культура
«Русский роман» в Московском Академическом театре имени Вл.МаяковскогоДавайте негромко, давайте вполголоса
В Москве раздали «Золотые маски» театрального сезона 2015/2016
Писсуар века
Переосмысление «Фонтана» Дюшана к 100-летию величайшего произведения искусства
Геркулес и ДеянираГолые люди и где они обитают
Три книги о человеческом теле, сознании и других животных
Неизданные песни Принса останутся неизданными
Мединский назвал вакханалией демократии ситуацию вокруг «Матильды»
Сыгравший Ходора в «Игре престолов» актер задумался о политической карьере
Лана Дель Рей выпустила клип на песню Lust For Life
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube держит нас за баранов»
Почему блогеров лишают денег, а россиян заставляют смотреть турецкие видео
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Дурят нашего брата
Что скрывают от зрителей создатели главного телевизионного шоу о путешествиях
Студентка попыталась привлечь парня самопрезентацией в Power Point и провалилась
Pornhub нашел способ обойти запрет на голые селфи в соцсетях
Роскомнадзор попросил Facebook разобраться с аккаунтами посольств России
Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен после обвинений в домогательствах
Все материалы
Ценности
Китайская прогрессия
Сюрпризы и курьезы Шанхайского международного автосалона
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Master & Dynamic сделал аудиоколонку из бетона
Москвичам предложили профессионально порвать джинсы
Alberto Guardiani раскрасил подошвы обуви в камуфляж
Hermes выпустил лимитированную серию платков по рисунку Элейн Ластиг Коэн
Springfield выпустил духи для серферов
Все материалы
Путешествия
Дети отдыху не помеха
Можно ли путешествовать с маленьким ребенком по миру
Лариса Аханова: «Для Турции это будет год-реванш»
Как турецкие курорты подготовились к встрече российских туристов
Российские путешественники выбрали самый романтичный в мире город
Турпоток из России в арабский эмират вырос на 140 процентов в начале года
Рейс в Китае задержали на полчаса из-за драки супругов в аэропорту
Канадскому туристу порвали паспорт перед вылетом на отдых
Российский турист пропал на Кипре
Все материалы
Из жизни
Мохнатый рейх
Все о движении фурри — любителях носить костюмы зверей
Романтика на колесах
От чего бегут активисты богемного движения vanlife
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
В Австралии змея прокатилась на пассажирском поезде зайцем
В Денвере открылась церковь конопли
Самая полная в мире модель опубликовала селфи в нижнем белье
Умер самый старый в мире вомбат
Все материалы
Седаны повышенной проходимости
Четырехдверки, которые не боятся бездорожья: от «Победы» до иномарок
Он вам «Демон»
13 фактов о самом сумасшедшем серийном масл-каре
Миллионы за номер
Сколько стоят самые дорогие номерные знаки в мире, и кто их покупает
Синдром ждуна
Длительный тест Nissan Murano, часть первая
Audi назвала рублевые цены на новый Q5
Toyota обновила российскую Camry
BMW показала самую мощную M4
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы