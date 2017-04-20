Силуанов обозначил потолок роста российской экономики

Без структурных реформ российская экономика будет расти максимум на 1,5 процента в год. Об этом в четверг, 20 апреля заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, реализация бюджетной и денежно-кредитной политики создала фундамент для восстановления роста ВВП, который наблюдается со второго полугодия прошлого года.

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«Однако без реализации структурных изменений темпы роста упрутся в "потолок потенциала экономики", — сказал Силуанов. При этом перед правительством стоит амбициозная задача — обеспечение роста ВВП не ниже среднемировых темпов — 3-3,5 процента в год, подчеркнул он.

По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, без структурных реформ темпы роста отечественной экономики остановятся на уровне 1,5-2 процента в год. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также уверен в том, что для ускорения ВВП необходимо провести ряд преобразований.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост экономики в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественный ВВП в 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.