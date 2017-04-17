МВФ улучшил прогноз по экономике России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил экономический прогноз для России. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Рост российского ВВП в 2017-2018 годах составит 1,4 процента. Такие цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад МВФ по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики. Документ подготовлен к весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка и должен быть официально обнародован в Вашингтоне во вторник, 18 апреля, отмечает агентство.

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В январском докладе МВФ сулил России экономический рост на 1,1 процента в 2017 году и на 1,2 процента в 2018 году.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественная экономика 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

12 апреля ЦБ ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.