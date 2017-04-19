Экономике России посулили стагнацию в первом полугодии

Низкие темпы роста российской экономики в 2017 году предполагают ее стагнацию в первом полугодии. Соответствующая информация содержится в аналитическом обзоре Sberbank CIB, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, в нынешнем году ВВП России увеличится приблизительно на 0,6 процента.

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Также они отмечают, что укрепление рубля в первом квартале стимулировало потребление импортных товаров. По данным ЦБ, в январе-марте импорт вырос в годовом выражении на 40 процентов.

При этом рост реальной заработной платы в марте замедлился до 1,5 процентов, а за первый квартал составил 1,9 процента. «Мы ожидаем, что во второй половине 2017 года оборот розничной торговли продолжит расти и по итогам года составит около одного процента», — полагают эксперты.

Ранее, 17 апреля, Международный валютный фонд улучшил экономический прогноз для России — рост ВВП в 2017-2018 годах составит 1,4 процента.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественная экономика в 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

12 апреля ЦБ ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.