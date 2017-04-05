Набиуллина призвала провести структурные реформы ради роста экономики

Без структурных реформ российская экономика не сможет выйти на уверенные темпы роста. Об этом в среду, 5 апреля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает Reuters.

«Если цена на нефть выше — мы можем расти чуть быстрее, но тем не менее при любой цене наша оценка такова: без структурных преобразований мы стабилизируется на планке 1,5-2 процента», — сказала Набиуллина.

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По оценке ЦБ, зависимость отечественного ВВП от стоимости сырья не является высокой. «Если брать диапазон от 40 до 60 долларов за баррель, это даст где-то один процент роста, не больше», — отметила глава регулятора.

Ускорения экономического развития можно добиться только с помощью реформ, подчеркнула Набиуллина. «Денежно-кредитная политика и фискальные меры при нынешнем состоянии рынка могут привести только к краткосрочным всплескам», — полагает она.

Ранее 5 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин также говорил о том, что для экономического роста нужно провести ряд преобразований.

24 марта Набиуллина заявила, что не ожидает разворота от роста экономики к ее спаду в случае снижения цен на нефть с текущих уровней.

По данным Росстата, отечественная экономика вернулась к росту в четвертом квартале 2016 года — ВВП увеличился на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до 2 процентов.