Названы самые состоятельные жены российских госслужащих

Forbes Woman представил рейтинг жен российских госслужащих, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года.

Возглавила список супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова, чей доход составил 2,351 миллиарда рублей. В ее совладении находится компания «Лучано», куда входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб. В то же время доход Рустама Минниханова за прошлый год составил 7,5 миллиона рублей.

Материалы по теме Женская воля Сколько зарабатывают самые молодые и привлекательные женщины-депутаты Госдумы Недетский капитал Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков

Вторую позицию занимает супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний, заработавшая 1,924 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает доход ее мужа Вадима Бреднего (903 миллиона рублей). По данным издания, бизнесвумен работает упр​авляющим директором в компании «Титан». В нее входят одноименная сеть из более 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр.

Третье место у жены губернатора Брянской области Ольги Богомаз (864 миллионов рублей). Она является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз», производящего картофель, пишет Forbes. Доход ее супруга Александра Богомаза составил 3,6 миллиона рублей.

Кроме того, в рейтинг вошла жена гендиректора «Ростеха», Екатерина Игнатова. Основным источником ее дохода Forbes назвал акции банка МФК. В 2016 году ее доход в четыре раза превысил доход Сергея Чемезова и составил 848,5 миллиона рублей. На пятом месте совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп» Елена Некрасова с доходом 646 миллионов рублей. Ее муж депутат Госдумы Александр Николаев заработал в 2016 году 4,9 миллиона рублей.

В середине июля Forbes Women представил топ-10 самых богатых российских чиновниц и женщин-политиков по итогам 2016 года. Первую строку в нем заняла депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина. Парламентарий заработала более 56 миллионов рублей.