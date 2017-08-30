Forbes составил рейтинг богатейших предпринимательских кланов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных предпринимательских династий России 2017 года. Список размещен на сайте русскоязычного издания в среду, 30 августа.

Отмечается, что совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на два миллиарда долларов — до 27 миллиардов.

Лидирует в рейтинге клан Гуцериевых. «В группе "Сафмар" семьи Гуцериевых, которая занимает первое место в списке с совокупным состоянием 9,91 миллиарда долларов, появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние Forbes оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (40 миллионов)», — указывается в материале издания.

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Также говорится, что Саиду и Билану досталось по 10 процентов акций компаний, которые владеют долями «Сафмар» в новых активах группы — «М.Видео» и «Эльдорадо». С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах.

Forbes подчеркивает, что в 2014 году, когда впервые был составлен этот рейтинг, почти во всех семьях бизнес был поделен между его основателями. Детей, владеющих существенными долями, практически не было. С тех пор ситуация изменилась — в новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников.

На втором месте топа — Ротенберги с 4,2 миллиарда долларов. «Своим состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста», — пишет журнал. В рейтинге 2014 года Ротенберги занимали первую позицию с 5,55 миллиарда долларов, однако в 2015-м уступили ее Гуцериевым, с тех пор ситуация не меняется.

На третьей строчке расположились братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (2,7 миллиарда долларов). Им, в частности, принадлежит холдинг «Промсвязькапитал», в который входит банк «Возрождение» и Промсвязьбанк.

В список Forbes включены 10 самых богатых семей России. Для оценки состояния изучается стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, личного имущества.