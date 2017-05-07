Газета включила Усманова в список богатейших людей Великобритании

Британская газета The Sunday Times опубликовала ежегодных список самых богатых людей страны. Российский бизнесмен Алишер Усманов занял в рейтинге пятое место, передает Business Insider в воскресенье, 7 мая.

Его состояние оценивается в 11,791 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 15,3 миллиарда долларов). Газета указывает, что свое состояние владелец компании «Металлоинвест» заработал, вложив деньги в железорудные шахты. Также Усманов является акционером футбольного клуба «Арсенал».

Другой российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, занял 13-ю строчку рейтинга с состоянием в восемь миллиардов фунтов (примерно 10,4 миллиарда долларов).

При этом самыми богатыми налоговыми резидентами Великобритании стали братья Шри и Гопи Индуйя, чье состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов (около 21 миллиарда долларов). Свое состояние они заработали на банковском и ресторанном бизнесе, а также вложив деньги в недвижимость.