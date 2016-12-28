Бизнес
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Усманов заявил о готовности вернуть статус налогового резидента России

Перейти в «Мою Ленту»
Алишер Усманов
Алишер Усманов

Миллиардер, владелец USM Holdings Алишер Усманов вернет статус налогового резидента России, когда перестанет занимать должность президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».

Усманов сообщил, что сейчас считается налоговым резидентом России, находящимся в международной командировке. Но в связи с тем, что он ежегодно проводит в Российской Федерации менее полугода, то не является «на сегодняшний день налоговым резидентом России».

«Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей федерации и офис нашей федерации, это, кстати, не Швейцария, и поэтому я там вынужден жить и прописаться, и поэтому вот на тот период, пока я избран президентом федерации, я должен быть там. Все остальное — это домыслы», — заявил Усманов.

Он не стал называть юрисдикцию, налоговым резидентом которой он теперь является, отметив лишь, что это не Швейцария.

В начале декабря франкоязычный швейцарский деловой еженедельник Bilan включил Усманова в рейтинг трехсот самых богатых швейцарцев.

В октябре Forbes сообщил, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России.

По закону гражданин РФ перестает быть налоговым резидентом страны, если проводит за ее пределами более 183 дней в году.

Алишер Усманов занимает третью строчку в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes, уступая лишь Леониду Михельсону и Михаилу Фридману. Его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Усманов обещает вернуть себе статус налогового резидента России
Усманов вошел в рейтинг самых богатых швейцарцев
Усманов полностью перевел активы из офшоров в Россию
Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России
Последние новости
МИД прокомментировал новые возможные санкции со стороны США
СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток
Выход «Матильды» Учителя перенесли на полгода
В ДНР расказали о содержащихся в тайных тюрьмах СБУ пленных
Силуанов пообещал рост доходов населения в следующем году
Одесситы принесли к Генконсульству РФ цветы вместо выброшенных «Правым сектором»
Захарченко предрек скорый захват ополченцами всей Донецкой области
Другие материалы рубрики
07:02 Сегодня

Жизнь взаймы

Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
13:12 21 декабря 2016

«Газпром» предложил «Нафтогазу» обменяться письменными гарантиями

13:35 Сегодня

Генпрокуратура направила представление Чубайсу

14:21 21 декабря 2016

Путин поручил ужесточить контроль над оборотом спиртосодержащей продукции

18:20 27 декабря 2016

В «Ростех» пришли танки

В России может быть создана Объединенная бронетанковая корпорация
10:35 Сегодня

ФАС вынесла предупреждение «Русалу» и ММК

11:04 21 декабря 2016

Ресторатор Пригожин прокомментировал введение против него санкций

09:47 Сегодня

«Газпром» представил в ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела

14:19 27 декабря 2016

Неподъемный метр

Упадут или поднимутся цены на недвижимость в 2017 году
19:14 27 декабря 2016

Жителям моногородов предложили высказывать идеи по благоустройству

12:11 20 декабря 2016

ФАС возбудила дела против ретейлеров iPhone

18:53 27 декабря 2016

В России отзовут пять тысяч автомобилей Volkswagen

Россия
«Вам всего доброго»
Ключевые цитаты 2016 года
Жизнь интереснее смерти
О новостях, которые вызывают омерзение
Путин изменил формат новогоднего приема из-за катастрофы Ту-154
Московский депутат Семенников задумался о мужском омбудсмене
Скворцова рассказала о количестве потребляемого россиянами алкоголя
Региональные депутаты предложили наказывать себя и коллег за плохую работу
Похороны Андрея Карлова Родина слышит, родина знает
Прохоренко, Нурбагандов, Карлов: те, о ком будут помнить
Все материалы
Мир
Черная магия Черного континента
Кто и зачем в Африке практикует ритуальные убийства детей и альбиносов
Бунт против элиты
Российские эксперты о главных международных итогах 2016 года
Фанаты Дональда Трампа во время подсчета голосовЧетвертая индустриальная революция и кризис либерализма
Зарубежные эксперты о главных международных итогах 2016 года
В Афганистане обезглавили отправившуюся за покупками без мужа женщину
Российское посольство в Сирии вновь подверглось обстрелу
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоУкраина вчера
Каким выдался 2016 год для Порошенко и компании
Одесситы принесли к Генконсульству РФ цветы вместо выброшенных «Правым сектором»
Военнослужащие армий Литвы и США во время совместных учений Бой с тенью
Литва снова сражается с «рукой Москвы»
В Одесской области состоялось торжественное открытие школьного туалета
В ДНР расказали о содержащихся в тайных тюрьмах СБУ пленных
В Киеве анонсировали встречу Порошенко и Трампа
Захарченко предрек скорый захват ополченцами всей Донецкой области
Все материалы
Финансы
«Мы вспомним, что такое середина девяностых»
Андрей Мовчан о близком и далеком будущем экономики России
Набиуллина рассказала о достойном поведении рубля
Набиуллина пообещала приподнять экономику на процент
Впервые за полтора года евро опустился до 63 рублей
Правительство потратит 1,6 триллиона рублей на регионы
Хакеры атаковали Сбербанк 74 раза за год
Гройсман пообещал дать украинцам собственный газ к 2020 году
Все материалы
Бизнес
Жизнь взаймы
Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
В «Ростех» пришли танки
В России может быть создана Объединенная бронетанковая корпорация
Неподъемный метр
Упадут или поднимутся цены на недвижимость в 2017 году
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Усманов заявил о готовности вернуть статус налогового резидента России
ФАС вынесла предупреждение «Русалу» и ММК
«Газпром» представил в ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела
Все материалы
Силовые структуры
Кто виноват?
Что узнало следствие о причинах падения Ту-154
Сотрудники правоохранительных органов на Ельнинской улице в Москве 27 декабря 2016 годаПример заразителен
Что общего у захвата заложников в Москве и Подмосковье
Загородный взлом
Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
Северный флот получил первые истребители Су-30СМ
В Сочи начнется выкладка фрагментов самолета Ту-154
В Новосибирской области шестеро братьев убили мужчину за дачу показаний
Шойгу сообщил о 10 претендентах на место в военных вузах
Все материалы
Наука и техника
На одной волне
Самые главные научные открытия 2016 года по версии «Ленты.ру»
Многоразовая система New ShepardПервые с конца
Главные космические события 2016 года
iPhone 7 PlusВзрывы и огрызки
Лучшие смартфоны 2016 года по версии «Ленты.ру»
Генная терапия лишит мир новых гениев
Неуязвимых к лекарствам микробов показали на видео
Хакеры показали секретный планшет из Северной Кореи
Скворцова заявила об испытании первого в стране препарата от рака
Все материалы
Спорт
Трудности перевода
В чем на самом деле призналась и.о. главы РУСАДА
Снять паутину
Лучшие голы 2016 года
СМИ сообщили имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток
В Руанде запретили колдовство во время футбольных матчей
Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Уиггинс завершил карьеру
Вратарь клуба НХЛ в падении отразил летевшую за спину шайбу клюшкой
Серб и швед из ЦСКА посмотрели «Иронию судьбы» и съели оливье
Все материалы
Культура
Принцесса навсегда
Умерла американская актриса Кэрри Фишер
Лучшие сериалы 2016-го
15 самых интересных телепроектов уходящего года
Выход «Матильды» Учителя перенесли на полгода
Звезды похвалили «Викинг»
Премьера исторического блокбастера прошла в «Октябре»
Райкина срочно прооперировали во время гастролей в Тобольске
Forbes опубликовал список самых прибыльных актеров
Находящиеся в Сирии участники ансамбля Александрова дадут концерт-реквием
Все материалы
Интернет и СМИ
Царский блок
Для россиян PornHub и торренты оказались важнее политики
Ни разу не смешно
Что стоит за самыми драматичными снимками 2016 года
МИД назвал угрозу агентства Regnum подать в суд на Захарову самопиаром
Онищенко назвали «похитителем Снегурочки» за призыв запретить детское шампанское
Создателя «Игры престолов» обвинили во всех бедах 2016 года
Авторы клипа «Жить» выпустили новогодний ролик об интернет-зависимой маме
Власти Чехии поборются с «российскими новостями»
Все материалы
Ценности
Все в этом будем
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
Пассажирам Emirates раздадут увлажняющие пижамы
Марка Festina перевыпустила часы 1948 года
Dr. Martens показал коллаборацию с Off-White
«Пирожковая могла бы быть более прибыльным бизнесом»
Дизайнер Евгения Линович о том, как продавать одежду за границей
Китайцы собрали телефон для круглосуточных разговоров
Оборот контрафакта в России оценили в 2,5 триллиона рублей
Все материалы
Путешествия
Климатическая миграция
Куда уехать на зимовку из России
Египет не вернуть
Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года
В Италии зажгли 650-метровую новогоднюю «елку»
Власти Севастополя назвали туристические преимущества города
Врио главы Севастополя пообещал бороться до конца за городской аэропорт
Открылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей
В топ-20 самолетов мира для любителей авиации вошли пять советских моделей
Все материалы
Из жизни
Длинноногая элита
15 самых популярных манекенщиц 2016 года
«В Москве моего сына называют чуркой»
История москвички, переехавшей в Абу-Даби
Голодные игры
Зачем японки берут оружие и уходят в лес
Радужный блог
Трансгендеры, которые ведут трансляцию о своей жизни в сети
Амстердамских бездомных научили принимать милостыню с пластиковых карт
В США ветерана добавили на выпускное фото через 70 лет после окончания школы
В Англии прошли гонки резиновых уточек
Все материалы
2240 лошадиных сил и 40 миллионов рублей: финал «Битвы года»
Супертест: VW Golf GTI, Porsche Boxster и 911, BMW M3 и Corvette Z06
«Теслы» наездили по всему миру 5,6 миллиарда километров
Олени, оливье и тачки
Новогодний тест: сколько «БЕЛАЗов» влезет в сани Деда Мороза и другие вопросы
«Мустанги» попали в Книгу Гиннесса за самый крупный рисунок шинами
Догони меня
Гонка в казанском аэропорту, охота за танком и другие полицейские погони
На продажу выставлен «шестисотый» Mercedes-Benz Путина
Лучшие спецверсии «УАЗов»
Танки, трофи и пляж: cемь необычных модификаций автомобилей UAZ
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы