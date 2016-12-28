Усманов заявил о готовности вернуть статус налогового резидента России

Миллиардер, владелец USM Holdings Алишер Усманов вернет статус налогового резидента России, когда перестанет занимать должность президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 24».

Усманов сообщил, что сейчас считается налоговым резидентом России, находящимся в международной командировке. Но в связи с тем, что он ежегодно проводит в Российской Федерации менее полугода, то не является «на сегодняшний день налоговым резидентом России».

«Я сегодня нахожусь в том месте, где зарегистрировано бюро нашей федерации и офис нашей федерации, это, кстати, не Швейцария, и поэтому я там вынужден жить и прописаться, и поэтому вот на тот период, пока я избран президентом федерации, я должен быть там. Все остальное — это домыслы», — заявил Усманов.

Он не стал называть юрисдикцию, налоговым резидентом которой он теперь является, отметив лишь, что это не Швейцария.

В начале декабря франкоязычный швейцарский деловой еженедельник Bilan включил Усманова в рейтинг трехсот самых богатых швейцарцев.

В октябре Forbes сообщил, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России.

По закону гражданин РФ перестает быть налоговым резидентом страны, если проводит за ее пределами более 183 дней в году.

Алишер Усманов занимает третью строчку в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes, уступая лишь Леониду Михельсону и Михаилу Фридману. Его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов.