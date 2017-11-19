Культура
 
Последние новости
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Полиция задержала еще двух предполагаемых участников стрельбы в «Москва-Сити»
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов

Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Горшенев
Михаил Горшенев

В Москве и Санкт-Петербурге летом следующего года состоятся концерты группы «Король и шут», посвященные пятилетию смерти вокалиста Михаила Горшенина (Горшка). Помимо живых музыкантов на сцене появится голограмма покойного певца, сообщает телеканал «360».

«Этим летом исполняется 30 лет со дня образования группы «Король и шут». Также этим летом исполняется пять лет, как не стало Михаила. Мы объединяем эти две даты в большое событие — концерты, которые посвящены памяти «Короля и Шута» и Михаилу Горшеневу», — заявил нынешний вокалист коллектива Андрей Князев.

По его словам, идея проведения концерта с использованием голографического образа Горшка принадлежит фонду памяти Михаила Горшенева, который возглавляет его вдова Ольга. Для создания голограммы специалисты используют архивные фото и видео.

Панк-группа «Король и шут» была образована в конце 1980-х годов. Популярность пришла через 10 лет. Один из лидеров группы «Король и Шут» Михаил Горшенев скончался в ночь с 18 на 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Андрей Князев стал звездным редактором газеты «Метро».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«КОРОЛЬ И ШУТ» ПРОВЕДЕТ КОНЦЕРТЫ С ГОЛОГРАММОЙ ГОРШКА НА ПЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ МУЗЫКАНТА
Князь из «Короля и Шута» стал звездным редактором газеты «Метро»
Суд обязал «ВКонтакте» удалить песни «Арии» и «Короля и Шута»
Другие материалы рубрики
Культура00:1018 ноября

Зверье по имени товарищи

Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
12:1017 ноября

Вышел тизер «Фантастических тварей 2»

13:5918 ноября

Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе

17:0918 ноября

Скончался один из создателей AC/DC Малькольм Янг

Культура15:0116 ноября
Lil Peep

«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»

Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
20:0717 ноября

Ушедшую с молотка самую дорогую в мире картину назвали подделкой

21:1816 ноября

Названы победители премии «Просветитель»

03:4218 ноября

Порноактер-рекордсмен пожаловался на бессюжетность современных секс-фильмов

Культура00:0416 ноября

Спермформанс

Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве
17:5917 ноября

Умер актер из «Морских дьяволов»

09:3016 ноября

Отца главного героя из «Один дома» уличили в тайной ненависти к сыну

12:5017 ноября

Актера «Мальчишника в Вегасе» второй раз обвинили в сексуальных домогательствах

Россия
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в ЯлтеВ память об империи
Зачем Путин открыл монумент императору в Крыму
Ту-160 оглушил весь Волгоград после перехода на сверхзвук
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Письмо с требованием от «Почты России» шло 800 метров полтора месяца
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Военные США стали чаще домогаться друг друга
«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы
Британские дроны проследят за российскими кораблями
К поискам подлодки ВМС Аргентины присоединилось НАСА
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
Разыскиваемого за убийство главреда Forbes чеченца задержали в Киеве
Автономию для венгров Закарпатья назвали экзистенциальной
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Все материалы
Экономика
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Блокчейн поможет начислять россиянам пенсии
Найдена причина подорожания икры
Все материалы
Силовые структуры
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»
Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полиция задержала еще двух предполагаемых участников стрельбы в «Москва-Сити»
Раненному в «Москва-Сити» охраннику повредили мозг
Задержаны четыре стрелка из башни «Москва-Сити»
Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало
Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел
Все материалы
Спорт
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Время греть шары
Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Умер самый титулованный тяжелоатлет мира
Фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» подрались после матча
Все материалы
Культура
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе
Скончался один из создателей AC/DC Малькольм Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
ТНТ откажется от зарубежного кино
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой
Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки
Все материалы
Ценности
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Американцы устроят слежку за модниками
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Мисс мира» стала индианка
Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы