Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане ради рейтинга

Пользовательница Facebook Татьяна Касаткова пожаловалась на редакторов программы Андрея Малахова «Прямой эфир», которые якобы без ее ведома увезли 75-летнего отца женщины и обманом заставили его сниматься в передаче. Деталями истории Касаткова поделилась на своей странице в соцсети.

По словам пользовательницы, сначала ей поступил звонок от назвавшихся редакторами «Прямого эфира» людей, которые хотели пригласить ее и отца на съемки, посвященного юбилею актрисы Галины Стахановой. Касаткова уточнила, что артистка была коллегой ее отца, когда 40 лет назад работала во дворце спорта «Лужники» осветителем.

Собеседники женщины объяснили, что часть материала хотели бы снять у нее на даче. После этого к ней приехали четверо человек, которые представились редакторами передачи, продюсером и оператором. Двух редакторов звали Инна Кеслер и Камила, а оператора — Сергей.

По их просьбе Касаткова и ее отец подписали согласие на съемку. Затем редакторы начали подробно расспрашивать отца женщины о дочери Галины Стахановой и предложили ему сделать ДНК-тест для интриги, объяснив это тем, что хотят выяснить, от кого на самом деле родила артистка. Такое поведение редакторов возмутило Касаткову, и она попросила их уйти, после чего они предложили перевести 50 тысяч рублей ей на карту.

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Касаткова с отцом отказались от съемки, однако затем женщина узнала, что отца увезли в Москву. «Отец ответил на один звонок, потом грубо рявкнул: "Какое твое дело?" Больше трубку не берет, видно обработали по дороге», — описывала ситуацию пользовательница.

Чуть позже ей удалось еще раз дозвониться до мужчины, который сказал ей, что находится на киностудии имени Горького, и в настоящий момент его готовят к съемкам. Касаткова заявила, что обратилась в полицию.

В своем посте она обратилась к Андрею Малахову с требованием прекратить использование пожилого человека в целях повышения рейтингов программы и назвала команду его проекта «бандитами-мошенниками». «#Андреймалахов, не стыдно пользоваться человеческими слабостями? Вам денег мало?» — возмутилась она.

Галина Стаханова — актриса театра и кино, известная по роли Гали в фильме «Девчата» 1961 года. Она празднует день рождения 12 октября.

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