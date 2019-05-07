Малахов заступился за дочь Алсу и упрекнул звезд шоу-бизнеса

Телеведущий Андрей Малахов заступился за победительницу шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» Микеллу Абрамову. Свою позицию он изложил в колонке издания StarHit, главным редактором которого является.

По словам ведущего, если фанаты проекта при объявлении имени победителя «перешли в форте и даже фортиссимо», то представители шоу-бизнеса из группы «А» меняли свою позицию «на потребу публики».

Малахов уверен в том, что итоги голосования перепроверят. «А вот в чем я совершенно не уверен, так это в нашей толерантности. Неужели 11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения) заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?» — обратился главред StarHit к читателям.

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Абрамова победила в финале и суперфинале «Голоса. Дети» 26 апреля. Ее победа вызвала возмущение многих зрителей, а также звезд шоу-бизнеса, считавших более достойным претендентом Ержана Максима. Семью Микеллы заподозрили в подкупе и накрутках, представитель певицы отрицает подтасовку.

Через систему телефонных звонков и смс за Абрамову проголосовали 145 тысяч человек. Генеральный директор Первого канала отметил, что «такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда».

Проверкой результатов голосования занялась компания Group-IB. Ее эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки. Для этого будет проведен технико-криминалистический анализ звонков и смс. На проверку может уйти до месяца.

Источник «Ленты.ру», знакомый с ходом перепроверки результатов, рассказал, что аномальное голосование за Микеллу Абрамову в финале и суперфинале «Голоса» велось по меньшей мере из пяти регионов — Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

В конце апреля СМИ сообщали, что для голосования за Абрамову в вокальном шоу были привлечены работники завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор»). Сотрудников завода якобы просили отправлять за Абрамову смс, в обмен на что им оплачивали расходы на связь и давали небольшие бонусы — в общей сложности несколько тысяч рублей.

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