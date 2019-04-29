Партнер Интерпола поможет Первому каналу проверить результаты «Голоса»

Первый канал привлек к расследованию результатов шоу «Голос. Дети» международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, после того, как пользователи сети негативно отреагировали на итоги финала программы. Об этом Group-IB сообщила на своем сайте.

Эксперты собираются проверить результаты, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая совместно с Первым каналом обеспечивала техническое сопровождение голосования. Кроме того, Group-IB оценит, насколько безопасна используемая система подсчета голосов.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования», — объяснил цель расследования генеральный директор компании.

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Представители Group-IB отметили, что уже начали работу, но не разглашают используемые методы. Результат расследования оформят в виде отчета, который будет опубликован в открытом доступе.

Group-IB — официальный партнер Интерпола и Европола. На счету Group-IB более тысячи успешных расследований киберпреступлений, свыше 150 из которых завершились реальными приговорами, отметили в компании.

Ранее 29 апреля пресс-секретарь певицы Алсу Нина Пономарева заявила, что дочь артистки — Микелла Абрамова — одержала победу в проекте честно. Комментарий последовал после обещания Первого канала начать проверку результатов шоу «Голос. Дети». Сообщалось, что на канале зафиксировали «аномальное голосование», в результате которого победила дочь Алсу.

В свою очередь, продюсеры Иосиф Пригожин и Яна Рудковская заявили, что победы достоин другой участник — Ержан Максим. Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев допустил, что итоги шоу могут быть аннулированы.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» состоялись 26 апреля. В результате зрительского СМС-голосования с большим отрывом победила Абрамова, чем остались недовольны телезрители и пользователи соцсетей.

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