Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»

Первый канал собрал срочное совещание по ситуации с проектом «Голос. Дети». Об этом сообщил Telegram-канал BAZA.

Топ-менеджеры телеканала, ответственные за шоу, встретились с представителями компании «Красный квадрат», которая его производила. По сообщению от источника радио «Говорит Москва» на Первом канале, причиной аномального количества голосов за Микелу Абрамову может быть активное участие в голосовании фанклубов звезд российской эстрады: Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и других.

«В вечер пятницы фан-клубам артистов Киркорова, Лободы, Баскова были сообщения голосовать за нее», — приводит издание слова анонимного источника. Неизвестно, какие выводы были сделаны по результатам совещания.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микела Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

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