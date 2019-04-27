Максим Галкин зарекся пускать своих детей на ТВ-конкурсы

Российский артист Максим Галкин заявил, что не хочет участия своих детей в каких-либо конкурсах. Он заявил об этом у себя в Instagram в связи с результатами финального голосования шестого сезона телепроекта «Голос.Дети».

Галкин выразил поддержку проигравшему в финале участнику Ержану Максиму и добавил: «Я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали. Потому что это невыносимо больно, особенно — когда несправедливо».

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги «Голоса». В финале заметили признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микела Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. Пользователи сети назвали итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. За два часа видеоролики с ее финальными песнями собрали 4,6 тысячи дизлайков и только 862 лайка.

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