Первый канал снял с эфира документальный фильм про «Голос.Дети»

Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» о телепроекте «Голос.Дети» не вышел в эфир в назначенное время. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что фильм выходит на следующий день после финала: он готовится заранее, позже в него вносится уточнение о том, кто победил. Однако в назначенное время в эфире канала был показан фильм о святой Матроне.

Комментариев руководства телеканала по этому поводу пока нет.

Ранее сообщалось, что Первый канал перепроверит итоги шестого сезона шоу «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Отмечается, что в финале были замечены признаки «аномального голосования» в пользу одного из участников.

Финал и суперфинал шоу прошли 25 апреля. Во время выступлений Абрамова набрала больше всех голосов и одержала победу. Пользователи сети сочли итоги конкурса проплаченными.

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