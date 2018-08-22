Шнуров станет наставником «Голоса»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет наставником седьмого сезона музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме него в шоу примут участие композитор и продюсер Константин Меладзе, певица Ани Лорак и рэпер Баста.

«Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения, что позволяет нам рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей», — отмечает пресс-служба Первого канала.

Седьмой сезон стартует в начале сентября.

«Голос» — российская адаптация голландского проекта The Voice, выходит на Первом канале с 2012 года и является одним из самых рейтинговых шоу на российском телевидении.

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