Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России

Youtube / The Voice Kids UK

Московский школьник Ярослав Якубчук прошел слепое прослушивание в британской версии шоу «Голос. Дети». Как заметило издание TJournal, мальчик пытался попасть на российский аналог передачи, но не прошел отбор и его выступление даже не включили в эфир.

11-летний Якубчук спел арию Nessun dorma («Пусть никто не спит») из оперы Пуччини «Турандот». К нему практически сразу повернулся will.i.am, чуть позднее к нему присоединились актриса Пикси Лотт и музыкант Дэнни Джонс.

В марте 2017 года на YouTube-канале юного певца был опубликован ролик, на котором он исполняет эту же композицию в российской версии шоу. В публикации сказано, что никто из судей к нему не повернулся, а выступление не включили в эфир.

В британском «Голосе» Якубчук присоединился к команде наставника will.i.am и прошел в полуфинал, исполнив с двумя другими участницами популярную песню Bring Me To Life группы Evanescence.

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