Градский выругался матом в эфире Первого канала

Певец Александр Градский во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» нецензурно прокомментировал репертуар одного из участников. Видеозапись опубликована на YouTube-канале проекта.

Конкурсант Вадим Белоглазов исполнил песню Макса Барских «Туманы». Никто из наставников не повернулся к нему — это означает, что они не готовы взять певца в свою команду. Градский поинтересовался причиной выбора именно этой песни. «Зачем ты это пел? Тебе что, это правда нравится? Скажи мне честно: "Александр Борисович, я вот утром встаю, не могу без этой музыки. Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире! Моцарт ваш — ***** какая-то, Чайковский — вообще *****, Beatles слушать нельзя, Пелагею нельзя, про Градского я и не говорю!"» — заявил певец.