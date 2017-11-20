Наставники немецкого «Голоса» не узнали известную певицу даже после разоблачения

Видео: @RitasHQ / Twitter

Британская певица Рита Ора поучаствовала в слепом прослушивании немецкой версии вокального проекта Voice. Голос певицы понравился судьям, но никто из них не признал в Оре знаменитость. Жюри начало расспрашивать Ору как рядовую конкурсантку.

При этом зрители узнали артистку — ее выступление сопровождалось бурными овациями. Рита исполняла собственную песню Your Song. В какой-то момент показалось, что наставники узнали ее голос. Повернувшись, они пришли в восторг от внешнего вида певицы, но так и не узнали ее.

«Судьи понятия не имели, кто она, даже когда обернулись и смотрели прямо на нее. Они думали, что она просто еще одна участница», — пишет BuzzFeed. Издание называет ситуацию еще более неловкой с учетом, что Ора была наставницей в британской версии «Голоса».