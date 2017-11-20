«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье

Зритель Первого канала обнаружил нестыковку в шоу «Я могу» с Леонидом Якубовичем, участники которого демонстрируют уникальные таланты и борются за попадание в «Книгу рекордов России» и 50 тысяч рублей. Он заметил, что авторы шоу выдали одну женщину за другую, совсем на нее не похожую. О произошедшем он рассказал на Pikabu.

В выпуске от 22 октября Тимур Иоселиани из Липецка пообещал продемонстрировать феноменальную память. За одну минуту он должен был запомнить всех зрителей в студии, а затем среди 200 фотографий найти 10 снимков людей, присутствующих в зале. Седьмой в этом списке была Ольга Ковалева. Ее фотографию в числе прочих вывели на экран.

Фото: pikabu

Иоселиани узнал шесть человек. Однако когда очередь дошла до Ольги Ковалевой, вместо нее поднялась девушка, не похожая на ту, что изображена на фотографии, подтвердив тем самым, что является женщиной со снимка. В результате Иоселиани выиграл 50 тысяч рублей и попал в книгу рекордов.

Фото: pikabu

«Ага блин, конечно одно лицо. Поискал в «ВК» Ольгу К. Оказалось, эта актриса которая снимается в эпизодических ролях и на ТВ шоу. Она, оказывается, должна была сниматься в качестве "зрителя" в зале, но заболела в тот день и не смогла прийти на съемки, а фотографию редактора видимо не поменяли», — пишет зритель.

Фото: pikabu 1 /5

Далее он приводит переписку с ней во «ВКонтакте». Женщина пишет, что заболела в тот день и не могла присутствовать на съемках. Судя по диалогу, женщина тоже была сильно удивлена подменой.

Ранее Ковалева принимала участие в съемках других популярных проектов Первого канала. Она побывала у Якубовича в «Поле чудес» и в программе Елены Малышевой «Жить здорово».

Шоу «Я могу» выходит на Первом канале с 1 октября. Его авторы позиционируют проект как «шоу уникальных способностей».