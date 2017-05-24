Владелица кафе разоблачила кулинарный проект «Пятницы»

Владелица владимирского кафе «Стрелецкая застава» Татьяна Алимбекова, в котором снимался один из выпусков шоу «На ножах», рассказала, как устроен съемочный процесс программы. Женщина пожаловалась местному изданию «Ключ Медиа» на излишнюю постановочность, звездную болезнь столичного ресторатора и ведущего Константина Ивлева, а также заявила, что работать предложенной им новой концепции невозможно.

По словам Алимбековой, к моменту, когда ее ресторан выбрали для переделки, она уже уволила всех сотрудников за плохую работу, но для шоу их пришлось собрать вновь.

Женщина рассказала, что все сцены на площадке были разыграны «от начала до конца». К примеру, участники шоу имитировали удивление новому ремонту в ресторане, несмотря на то, что у некоторых тот восхищения не вызвал.

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Кроме того, по словам хозяйки заведения, Ивлев намеренно создавал на площадке конфликтные ситуации, например, давал указания официантам, а затем говорил администратору сделать им замечание, после чего подходил к владелице с репликами «у тебя люди видишь какие, они ничего у тебя не делают».

Еще одной постановочной сценой был момент с пьянством одного из сотрудников на рабочем месте. Собственница кафе уверяет, что телевизионщики сами пригласили его выпить с ними, а в процессе сняли его на камеру.

Алимбекова назвала Ивлева звездой, к которой невозможно подойти. Женщину возмутило то, что все ждали, когда он отдохнет. Она также раскритиковала ремонт и концепцию, которые он предложил. По ее оценке, ремонт обошелся каналу дешевле анонсированных 300 тысяч рублей и был сделан кое-как (Алимбекова назвала его фигней). Предоставленное заведением оборудование оказалось плохого качества, а концепция кафетерия-пирожковой, по которой Ивлев предложил теперь работать заведению, не оправдывает себя в том месте, где расположено кафе.

Владелица заведения заявила, что ее кафе не будет работать по предложенной Ивлевым схеме. Летом оно перейдет на обслуживание отдельных заказов — свадеб, дней рождения и поминальных обедов.