Российские путешественники уличили ведущих «Орла и решки» во лжи

Российские путешественники Лена Гитт и Павел Котиков обратили внимание на недостоверность представленных в одном из эпизодов телепередачи «Орел и решка» фактов. Как сообщается в личном блоге туристов, речь идет о 16-м выпуске 12-го сезона («Кругосветка»), посвященном поездке в Джакарту (Индонезия).

Путешественники подробно разобрали приведенные в передаче факты и выводы и сравнили с тем, что лично видели в Джакарте. Они отметили, что участники программы зачастую сильно преувеличивают или вовсе перевирают факты.

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Так, по словам ведущей проекта Регины Тодоренко, уехать из аэропорта Джакарты в центр города общественным транспортом невозможно, однако Гитт и Котиков утверждают, что из авиагавани отходят сразу несколько автобусов, следующих в этом направлении. Также в передаче говорится, что товары в местных торговых центрах недоступны рядовым жителям страны из-за дороговизны, поэтому моллы остаются пустыми. Этот факт также опровергается путешественниками. Всего под сомнение ставятся восемь утверждений, прозвучавших в шоу.

Гитт и Котиков делают вывод, что пользоваться «Орлом и Решкой» как путеводителем не стоит, не нужно также принимать на веру все, что показывают в передаче.

Ранее в апреле Регина Тодоренко, выступая перед зрителями, заявила, что «золотая карта» существует как символ, гостиницы предоставляются ведущим по бартеру на несколько часов, а съемочная группа живет в тех же отелях, что и ведущий, ограниченный бюджетом в 100 долларов. Ролик выступления был опубликован на YouTube. Позже генпродюсер проекта Нателла Крапивина выступила с опровержением, а также уточнила, что Тодоренко будет оштрафована за высказывание на два миллиона рублей и, возможно, уволена из шоу.