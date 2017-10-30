Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей

На Первом канале подтвердили информацию о приеме на работу телеведущей Елены Летучей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 октября.

По словам представителей канала, причиной такого решения стал репортаж из Воронежской больницы №2, где Летучая обнаружила антисанитарные условия и грубые нарушения. Благодаря стараниям телеведущей за наведение порядка в больнице взялись местные волонтеры, а прокуратура начала проверку.

В итоге Первый канал, оценив значимость и резонанс случившегося, сделал Летучей предложение стать ведущей новой программы. Теперь журналистка будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях.

Отмечается, что в рамках нового проекта «Летучий отряд» Летучая вместе с командой единомышленников будет учить зрителей телеканала бороться за свои права. «За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с #летучийотряд», — говорится в пресс-релизе.

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Как утверждает сама Летучая, она очень рада, что теперь, когда за ее спиной такая сила, как главный канал страны, она сможет помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях. «Я хочу рассказать телезрителям о том, что безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать», — заявляет она.

Ранее 30 октября о переходе Летучей на Первый канал сообщил анонимный источник радиостанции «Говорит Москва», близкий к руководству телекомпании. Он пояснил, что Летучая будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений: больниц, поликлиник и так далее. Источник также добавил, что идея пригласить Летучую на Первый принадлежит Ивану Урганту.