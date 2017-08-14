СМИ сообщили о переходе команды Малахова в ток-шоу «Прямой эфир»

Коллектив программы «Пусть говорят» приступит к работе над ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства не исключает, что место ведущего может занять Андрей Малахов. По его словам, решение об этом пока не принято.

12 августа источник РИА Новости рассказал, что команда «Пусть говорят» покинула Первый канал. Незадолго до этого продюсер шоу Наталия Галькович опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как сотрудники передачи покидают телецентр «Останкино», неся свои вещи и картонную фигуру Малахова в натуральную величину. В подписи к посту говорится, что Галькович уже нашла новую работу.

Слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в конце июля. Сообщалось, что ведущий готовится перейти на ВГТРК. Ни Малахов, ни телеканал эту информацию официально не комментировали. Источник на Первом сообщал, что окончательное решение по Малахову должны принять 14 августа. До этого времени ведущий находился в отпуске.

В этот же день в эфир Первого канала выйдет «Пусть говорят» с другим ведущим. На канале обещают, что именно в этом выпуске выяснится, кто будет вести программу в новом сезоне.