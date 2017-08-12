Источник рассказал об увольнении команды «Пусть говорят» с Первого канала

Команда ток-шоу «Пусть говорят» покинула Первый канал. Об этом информированный источник сообщил РИА Новости в субботу, 12 августа.

По словам собеседника журналистов, ситуация с заявлением об увольнении ведущего программы Андрея Малахова неясна, оно «скорее всего, еще не подписано».

Продюсер «Пусть говорят» Наталия Галькович опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы покидают телецентр «Останкино», неся свои вещи и картонную фигуру Малахова в натуральную величину. В подписи к посту говорится, что Галькович уже нашла новую работу.

В свою очередь, стилист Влад Лисовец сообщил агентству, что участвовал в съемках нового выпуска ток-шоу. Ведущим, по его словам, стал Дмитрий Борисов, однако никаких объявлений по этому поводу никто не делал. «Гости те же, все то же, только нет Андрея. Ничего не сказали, я всю дорогу думал, что он выйдет, появится, что это будет сюрприз, но нет. Никто не появился, программа началась и закончилась. Говорили про Андрея», — сказал он.

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Ранее источник на Первом канале сообщил, что ситуация с Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа.

О возможном уходе Малахова с Первого канала в конце июля сообщил журналист Егор Максимов. По его информации, ведущий планировал начать работать на ВГТРК. В телекорпорации заявили, что этого пока «физически не может случиться», так как руководство находится в отпуске.

Появились слухи о кандидатах на роль нового ведущего «Пусть говорят». Назывались имена Дмитрия Шепелева и Дмитрия Борисова. Первый отказался от комментариев и посоветовал обратиться в пресс-службу канала, второй порекомендовал смотреть другие программы с его участием.