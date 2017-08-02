Коллега Малахова прокомментировал слухи вокруг «Пусть говорят»

Журналист Первого канала Дмитрий Борисов отреагировал на слухи о том, что может стать следующим ведущим программы «Пусть говорят» в случае ухода Андрея Малахова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем, кому меня мало на Первом канале в "Вечерних новостях" в 18:00, можно смело советовать включать программу "Время" в 21:00 — сейчас я веду и одно, и другое», — отметил Борисов.

Также в сети начала распространяться информация о том, что еще одним кандидатом на роль ведущего «Пусть говорят» может стать Дмитрий Шепелев, но сам он посоветовал обратиться в службу Первого канала и предпочел не комментировать слухи.

Накануне, 1 августа, осведомленный источник сообщил, что на место Малахова уже рассматриваются две кандидатуры, которые не относятся к кругу популярных медийных персон.

В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

Представители ВГТРК заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.