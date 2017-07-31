В ВГТРК прокомментировали информацию о переходе Малахова

Представители ВГТРК прокомментировали информацию о том, что телеведущий Андрей Малахов получил работу на телеканале. Об этом сообщает RT.

«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», — отметили в пресс-службе.

Официальный представитель Малахова предпочел не комментировать слухи о переходе телеведущего с Первого канала на ВГТРК.

В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов может перейти с Первого канала на ВГТРК. По его словам, студию, в которой снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».

Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».