Соловьев оценил вероятность ухода Малахова с Первого канала

Журналист Владимир Соловьев в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность перехода телеведущего Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК.

Соловьев отметил, что крайне высоко оценивает талант и профессионализм Малахова. «Мы давно знакомы и очень тепло общаемся, я считаю, что он выдающийся журналист», — подчеркнул он.

По его словам, информации о об уходе Малахова с Первого канала верить не стоит, и это вряд ли произойдет на самом деле. «Это все слухи, а они имеют обыкновение не сбываться», — подытожил Соловьев.

Ранее понедельник, 31 июля, в ВГТРК заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку все руководство компании находится в отпуске.

Об уходе Малахова в Twitter сообщил российский журналист Егор Максимов. По его словам, студию, где снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».

Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход фактом и «главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».