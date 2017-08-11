Источник раскрыл детали ухода Малахова с Первого канала и назвал его преемника

Одним из кандидатов на пост ведущего ток-шоу «Пусть говорят» является ведущий программы «Время» и генеральный продюсер «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник, близкий к каналу.

По его словам, Борисов участвует в съемках тестовых выпусков передачи, но он не единственный кандидат на должность ведущего. Источник не уточнил, кто еще претендует на это место. При этом Андрей Малахов, об уходе которого сообщалось ранее, еще не подписал заявление на увольнение и не принял окончательное решение.

Получить оперативный комментарий у Первого канала не удалось.

В конце июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

В ВГТРК же заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

В сети начала распространяться информация о том, что кандидатами на роль ведущего «Пусть говорят» являются Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов. В ответ Шепелев посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала и предпочел не комментировать слухи, а Борисов порекомендовал смотреть другие программы с его участием.