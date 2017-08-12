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На Первом канале назвали дату принятия окончательного решения по Малахову

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Андрей Малахов
Андрей Малахов

Ситуация с ведущим ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Андреем Малаховым должна окончательно проясниться в понедельник, 14 августа. Об этом ТАСС рассказали источники на Первом канале.

Они подтвердили информацию о том, что в Останкино уже прошли съемки пилотного выпуска шоу с Дмитрием Борисовым в роли ведущего. Выпуск был посвящен Малахову, который может покинуть Первый канал.

«Пилот снят. Будет ли он запущен в эфир, станет ясно в понедельник», — сообщили агентству на Первом канале.

Также источники указали, что все присутствующие в студии ожидали, что Малахов войдет в студию во время съемок, однако этого не произошло. «Все до сих пор напоминает розыгрыш», — рассказал сотрудник «Пусть говорят».

Близкий к руководству Первого канала источник ТАСС указал, что Малахов находился в отпуске до 10 августа, но пока так и не появился в Останкино. Вместе с этим он отметил, что ведущий еще не писал заявления об уходе.

«Никто не может сказать, чем это все закончится. Мы до сих пор не слышали официальную позицию Малахова», — добавил источник.

Ранее в пятницу источник «Ленты.ру», близкий к Первому каналу, рассказал о том, что одним из кандидатов на пост ведущего «Пусть говорят» является ведущий программы «Время» и генеральный продюсер «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов. По его словам, Борисов участвует в съемках тестовых выпусков передачи, но он не единственный кандидат на должность ведущего. Источник не уточнил, кто еще претендует на это место.

В конце июля российский журналист Егор Максимов сообщил о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

В ВГТРК же заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

В сети начала распространяться информация о том, что кандидатами на роль ведущего «Пусть говорят» являются Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов. В ответ Шепелев посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала и предпочел не комментировать слухи, а Борисов порекомендовал смотреть другие программы с его участием.

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