Малахов привлек внимание СМИ словами о каком-то решении

Проект Super и портал Life сообщили, что телеведущий Андрей Малахов, до сих пор не подтверждавший свой уход с Первого канала, согласился прокомментировать ситуацию. «Я сейчас на яхте у друзей. И я уже принял решение», — приводят его слова Super. Что именно решил Малахов, не раскрывается.

Эксклюзив Super процитировали «Московский комсомолец», «Собеседник», «Аргументы недели», портал о шоубизнесе dni.ru, ura.ru, журнал «Телепрограмма», «Народные новости», «Блокнот-Молдова», а также «Давыдов. Индекс» и бизнес-издание РБК. По мотивам новостей в топе «Яндекса» сформировалась отдельная ветка «Андрей Малахов впервые прокомментировал свое увольнение».

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Какое именно решение принял Малахов, прояснить не удалось: ведущий не ответил на звонки журналиста «Ленты.ру», а директор телезвезды Алексей Миндель сказал, что никакой свежей информации по поводу отношений Малахова и Первого канала у него нет.

7 августа в топ «Яндекса» вышла новость женского журнала Elle, который со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Малахов покидает канал в связи с тем, что продюсер «Пусть говорят» не поддержала его решение уйти в декретный отпуск. Эту новость растиражировали десятки СМИ, в том числе крупные федеральные издания.

Слухи об уходе Малахова с Первого канала появились в конце июля. Первоначально СМИ писали, что у него произошел конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая в мае после долгого перерыва вернулась к работе над «Пусть говорят». Источники изданий сообщали, что Малахов выступал против новой концепции развития телепроекта, предложенного Никоновой.