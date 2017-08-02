СМИ раскрыли детали конфликта между Малаховым и Первым каналом

Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и Первым каналом стало решение добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем. Об этом в среду, 2 августа, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Источники «Би-би-си» утверждают, что конфронтация между Малаховым и руководством Первого канала началась после возвращения на канал в мае продюсера Натальи Никоновой. После этого в ток-шоу начали появляться политические темы, что и вызвало недовольство Малахова.

«Никонова вернулась на Первый канал, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», — указывает источник «Би-би-си»

Отмечается также, что несколько выпусков ток-шоу в июне и июле действительно были посвящены политике. Так, например, в «Пусть говорят» обсуждался фильм режиссера Оливера Стоуна про Владимира Путина, а два выпуска были посвящены убийству Дениса Вороненкова.

В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

Представители ВГТРК заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.