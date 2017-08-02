Хоккейный «Спартак» предложил Малахову работу

Московский хоккейный клуб «Спартак» предложил телеведущему Андрею Малахову стать ведущим домашних матчей команды. Об этом сообщается в письме за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко. Письмо опубликовано на странице команды в Twitter.

«В ХК "Спартак" серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала... ХК «Спартак», у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», — говорится в письме.

В первом домашнем матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 «Спартак» сыграет с минским «Динамо». Игра пройдет 2 сентября в Москве.

В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов может перейти с Первого канала на ВГТРК. По его словам, студию, в которой снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».