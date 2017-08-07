СМИ рассказали о решении Малахова уйти с Первого канала

Телеведущий Первого канала Андрей Малахов написал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства не смог сказать, было ли оно подписано руководством.

Актер Станислав Садальский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что отказался участвовать в программе «Прощай, Андрей», посвященной уходу ведущего. По информации Садальского, место Малахова займет Дмитрий Борисов.

31 июля российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов готовится к уходу с Первого канала ради работы на ВГТРК. Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».

В ВГТРК же заявили, что переход Малахова «физически не может случиться», поскольку руководство на данный момент находится в отпуске.

В сети начала распространяться информация о том, что еще одним кандидатом на роль ведущего «Пусть говорят» может стать Дмитрий Шепелев, но сам он посоветовал обратиться в службу Первого канала и предпочел не комментировать слухи. Дмитрий Борисов, которого также называют в качестве возможного кандидата, посоветовал смотреть другие программы с его участием.