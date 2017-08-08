Народный хайпожор

Главная тема телевизионного августа — уход Андрея Малахова с Первого канала. Пока СМИ пытаются разобраться, почему телеведущий решил оставить родной Первый канал, уйдет ли он к конкурентам на «Россию 1», а если нет, то чем займется и кто его заменит в «Пусть говорят». «Лента.ру» решила рассказать, что такого на самом деле сотворил с телевидением Малахов, за что его уважают даже те, кто люто ненавидит все его передачи.

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Андрей Малахов очень любит рассказывать одну историю про чайник. В начале 1990-х его в числе лучших студентов курса журфака МГУ отправили на стажировку в США. Он полтора года жил в Америке и проходил практику в престижном Мичиганском университете. Позже он признается, что именно там понял, каким насыщенным и выразительным может быть телевидение.

Вернувшись на родину, он обнаружил, что, в то время как у него перед глазами пронесся целый новый мир, на российском ТВ не поменялось ровным счетом ничего. Только в родной редакции появился новый чайник. Видимо, именно тогда он почувствовал: что-то точно надо менять.

Большое впечатление на молодого Малахова произвели западные мэтры телевидения. В России жанр ток-шоу только зарождался, а в Америке развивался не один десяток лет. А потому, отточив мастерство в программе «Доброе утро» на ОРТ, молодой ведущий попытался применить увиденное в США на практике. Его коллега по утреннему эфиру Лариса Кривцова отмечала, что Малахов фонтанировал идеями о том, как разнообразить эфиры с помощью интерактивов: он собирал подарки детям, спасал бездомных собак и призывал зрителей массово мыть окна. При этом в кадре всегда вел себя интеллигентно и доброжелательно.

Дальше «Доброго утра» Малахова на канале не пропускали. Тогда Кривцова, пресытившаяся работой в кадре и заинтересовавшаяся режиссурой, предложила журналисту придумать шоу лично «под него». Начинающий ведущий в эту затею не особенно верил, но вспомнил, как во время стажировки в США его впечатлило шоу с беседой двух людей на фоне работающей стиральной машины. Кривцова с Малаховым скорректировали концепцию, добавив в нее массовости. Так родилась «Большая стирка» — ток-шоу о житейских проблемах, которые не принято выносить на публику.

«Большая стирка»

Здесь без лишней деликатности всей студией обсуждали интимную жизнь, семейные проблемы, любовные похождения мужей и подробности личной жизни звезд. А также разбирались в психологии лжи, выводили героев на чистую воду, приглашали экстрасенсов, устраивали сеансы гипноза и концерты с плясками.

Проект совершил маленький переворот в жанре. В сравнении с другими неполитическими ток-шоу начала нулевых «Большая стирка» напоминала неуравновешенную, временами фриковатую, полуобнаженную девицу, выплясывающую канкан. На этом фоне главный конкурент «Большой стирки» — программа «Моя семья» с Валерием Комиссаровым — казался скучной семейной посиделкой. Истории, которыми в «Моей семье» делились под масками и меняя голос, у Малахова обсуждали открыто, громко и всем миром.

Некоторые называют «Большую стирку» калькой с американского шоу Джерри Спрингера, выходящего в стиле треш. Однако до уровня треша у Спрингера «Стирке» было далеко. (Впрочем, этот пробел вскоре восполнило постановочное ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, наиболее близкое к американскому оригиналу — прим. «Ленты.ру»). Однако телекритикам передача показалась до ужаса низкопробной. Они писали, что Первый канал эксплуатирует интерес зрителей к грязному белью, Малахова называли «пошлым ведущим», а суждения гостей студии убогими.

Но самого Малахова это не останавливало. Выступившая продюсером программы Кривцова вспоминала, что на первых порах он получал копейки, но работал с дикой энергией. За несколько лет он успел перебрать массу стилей и манер ведения. Например, в первые годы старался быть сдержанным, и даже наблюдая за сеансом гипноза в студии, вел себя серьезно и участливо.

При этом поначалу Малахов под прицелом телекамер то и дело спотыкался о слова, не мог подобрать выражений и, казалось, был способен читать только по бумажке. Для профессионального ведущего это равносильно провалу, но публика быстро полюбила непосредственного и умевшего показаться искренним Малахова. Он не менее быстро раскрепостился и освоился, а его сбивчивая речь, изобилующая частым «э-э-э», превратилась в мем, как и фраза «Добрый день! Добрый день! Добрый день! В эфире ваше любимое ток-шоу "Большая стирка"» и ее различные вариации.

Провал «Пяти вечеров»

Последний выпуск «Большой стирки» увидел свет в июле 2004 года. По словам Малахова, программу закрыли из-за ее легкомысленности, а вовсе не из-за низких рейтингов. Более того, он искренне считает, что таким образом его проверяли на тонкость душевной организации. На Первом канале объясняли, что передача изжила себя, да и самому ведущему стало тесно в рамках формата.

Внутри программы поговаривали, что претензии были адресованы не Малахову, а продюсеру «Стирки» Ларисе Кривцовой. С 2004 года ток-шоу с Малаховым отдали в руки директора Студии спецпроектов Первого канала Натальи Никоновой, которая была призвана переформатировать программу.

Никонова пошла на эксперимент: передаче добавили респектабельности и сделали тематической, а не привязанной к конкретным событиям. Программа получила название «Пять вечеров», а ее рекламный слоган гласил «Малахов стал серьезнее». Теперь он обсуждал пенсии, низкий прожиточный минимум, преступность в России и другие социальные и политические проблемы, в том числе выборы в США. «Трешевое телевидение никогда не было близко Первому каналу. Приличные цифры неприличным образом — это не наш путь», — спустя несколько лет объясняла в интервью Никонова.

«Большая стирка», 2001 год Кадр: видео Первого канала 1 /6

Однако новый формат «не зашел» — рейтинги проекта неуклонно падали. Ему пытались подыскать более удачное время в эфире, но тщетно. К тому же создателям не удалось главное — сохранить анонсированную серьезность. В программе то искали рецепты вечной молодости, то обсуждали девственность звезды «Дома-2» Ольги Николаевой. Не продержавшись года, «Пять вечеров» закрылась. Никонова считает, что причиной неудачи стал отказ от событийного подхода.

«Это было тематическое ток-шоу, к тому времени потерявшее актуальность. Сейчас никакая тема не может быть поводом для обсуждения на телевидении — зрителю интересны только события. События в жизни страны, в жизни людей, — объясняла продюсер. — И следующая программа с Андреем Малаховым "Пусть говорят" стала родоначальником нового жанра — жанра истории». На это указывал слоган: «Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать».

Расцвет «Пусть говорят»

«Пусть говорят» оказался самым живучим телепроектом с Малаховым. Он существует вот уже 12 лет и является одним из самых рейтинговых на канале.

Треша в нем не меньше, если не больше, чем в «Стирке». Среднестатистический герой передачи — житель глубинки, пострадавший от жестокости или несправедливости, пришедший на программу со своей историей в поисках правды и защиты. В студии разбирают, к примеру, зачем жена обманула мужа, кто отец ребенка, рассказывают об изнасилованиях в семье и издевательствах в детских домах. Все это щедро приправлено скандалами и драками. Отдельные подборки с лучшими побоищами «Пусть говорят» легко найти на YouTube.

Мрачную стилистику программы разбавляют праздничными выпусками, посвященными Олимпиаде, разбором итогов «Евровидения» или передачами о вирусных роликах в интернете.

Излюбленная тема «Пусть говорят» — скандальные подробности жизни знаменитостей: наркозависимость Даны Борисовой, интимная жизнь Алексея Панина, избиение Маратом Башаровым собственной жены и другие невыдуманные истории, о которых и правда тяжеловато молчать.

Впрочем, «желтый» оттенок передач с участием Малахова на репутацию ведущего как будто не влияет. Малахов — успешный шоумен, главный редактор издания о жизни звезд StarHit.ru, с недавних пор лицо бренда очков и всегда желанный гость светских мероприятий. Он не раз отмечал, что не является идеологом «Пусть говорят», ведь он лишь наемный работник, который получает зарплату. И это чистая правда — Малахов хоть и выглядит хозяином своих передач, но оформлен как сотрудник Студии спецпроектов Первого канала и неоднократно подчеркивал, что темы утверждает не он, а продюсеры, которые к тому же не всегда с энтузиазмом откликаются на его предложения.

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На вопросы критиков о том, не противно ли ему быть причастным к проектам, эксплуатирующим чужие слезы и боль, Малахов обычно возражает, что «Пусть говорят» — зеркало российской действительности и именно поэтому так популярна у аудитории. В интервью GQ он и вовсе сравнил «Пусть говорят» с творчеством Антона Чехова. «Теоретически это какие-то такие чеховские рассказы про российскую жизнь сегодня, только с возможностью подключить зрителей и почитателей программы к помощи тем, чьи истории мы рассказываем», — считает телеведущий.

Конец эпохи

По данным СМИ, после 16 лет работы над первоканальными ток-шоу ведущий решил сменить место работы. По одной из версий, Малахов подумал расстаться с телеканалом после того, как к работе над шоу вернулась Никонова, в свое время перезапускавшая «Большую стирку». Последние несколько лет она работала на ВГТРК, в частности над шоу «Прямой эфир» — прямым конкурентом «Пусть говорят».

По нашумевшей версии журнала Elle, уход звезды Первого канала и вовсе связан с тем, что руководство отказалось отпустить его в декрет. Официально «трансфер» пока не объявлен, однако 7 августа СМИ сообщили, что находящийся в отпуске телеведущий все же подал заявление на увольнение.

В этот же день появилась и другая новость, которую некоторые сочли символичной. Малахов разместил в Twitter фотографию анкеты при заселении в отель, в которой он обозначил себя как блогера.

Дело в том, что совсем недавно телеведущий и правда обзавелся собственным видеоблогом на YouTube, который довольно скоро обрел широкую популярность. Телезвезда выпускает ролики о героях своих передач, в частности о Диане Шурыгиной и Алексее Панине, размещает видео с планерок в StarHit и учится взаимодействовать с интернет-аудиторией.

В конце июня он анонсировал скорый запуск новых рубрик, в частности передачу «Афтор жжот» с обзором веселых роликов. Программы с аналогичным названием периодически выходили в рамках «Пусть говорят». Учитывая быстрый рост канала (менее чем за три месяца он набрал свыше 6,5 миллиона просмотров), Малахов имеет все шансы реализоваться еще и как видеоблогер, независимо от продюсеров и телеканалов.

Коллеги Малахова по цеху твердят, что он давно перерос телеформат и созрел для более глобального самостоятельного начинания. «Я уверен, если создать отдельный телеканал — "Андрей", например, или, там, "Привет, Андрей!", — он мог бы круглосуточно доводить до экстаза свою целевую аудиторию», — убежден генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия.